Поиск нетривиальных сексуальных ощущений и чрезмерная изобретательность довели 43-летнего жителя столицы до вызова экстренных служб. Смелый домашний эксперимент с обычной бытовой техникой в считанные минуты обернулся болезненной ловушкой для самой уязвимой части мужского тела.

Из-за мощной тяги и нарушения кровообращения орган начал стремительно отекать прямо внутри пластиковой трубы. Чем больше увеличивался отек, тем мертвее становилась хватка аппарата. Поняв, что самостоятельно разорвать этот порочный круг невозможно и ситуация выходит из-под контроля, пострадавший был вынужден отбросить стеснение и срочно набрать номер скорой помощи.

Как сообщает SHOT, инцидент в столичном районе Алтуфьево произошел из-за попытки протестировать самодельный интим-гаджет. Мужчина соорудил конструкцию из губки и резиновой перчатки, поместил ее в трубку пылесоса и включил прибор. Однако первый же «тест-драйв» пошел не по плану: вакуум оказался слишком сильным, и мужское достоинство намертво засосало в самодельную конструкцию.

Прибывшим на место происшествия медикам пришлось ввести пациенту обезболивающее, чтобы ювелирно и без необратимых последствий вызволить застрявшую часть тела. По предварительным данным, москвич получил серьезное механическое ущемление и направлен на экстренный прием к урологу. Сам пылесос в ходе спасательной операции не пострадал и теперь вернется к своему прямому назначению — уборке квартиры.