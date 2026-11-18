Певец Валерий Меладзе готов выступать на корпоративах за 75 тысяч евро вместо прежних 130 тысяч. Артист рассматривает предложения из Казахстана и других нейтральных стран, а его команда предлагает заказчикам дополнительную услугу — ведение мероприятий на украинском языке. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, с конца лета Меладзе живёт в Москве, в районе Новой Риги. При этом возвращаться к корпоративным выступлениям непосредственно в России певец пока не торопится.

В качестве площадки для новых заказов рассматривается Казахстан. Там артист готов выходить на сцену вместе с Верой Брежневой и Светланой Лободой. Для русско-украинской аудитории команда Меладзе предлагает не только музыкальную программу, но и ведение праздников на украинском языке.

Новый гонорар певца составляет 75 тысяч евро. Ранее за корпоратив он запрашивал 130 тысяч евро. Таким образом, цена снизилась примерно на 42%.

По информации Mash, артист по-прежнему планирует вылетать на мероприятия из Москвы. В райдере Меладзе сохранилось требование о VIP-входе.

В августе певец уже выступал на корпоративе в Казахстане. Он прилетел из Москвы, отработал мероприятие и вернулся обратно. Сейчас его представители обсуждают новые заказы на конец декабря.

При переговорах с клиентами агентства отдельно сообщают, что Меладзе владеет украинским языком и готов вести мероприятия на нём.