Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Событие относится к классу М, который считается предпоследним по уровню мощности.

Вспышка мощностью М1.1 была зарегистрирована 17 ноября в 18 часов 49 минут по московскому времени. Наблюдения велись в рентгеновском диапазоне. Источником излучения стала активная область в группе солнечных пятен под номером 4578. Продолжительность данного энерговыделения составила 14 минут.

В астрофизике солнечные вспышки принято делить на пять основных категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения. Шкала включает классы А, В, С, М и Х. При переходе к следующей букве мощность излучения возрастает ровно в десять раз. Для сравнения, базовый класс А0.0 соответствует мощности всего 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли.

Вспышки уровня М считаются серьезными событиями. Они нередко сопровождаются корональными выбросами массы. Когда такие облака горячей солнечной плазмы достигают магнитосферы нашей планеты, они взаимодействуют с магнитным полем Земли, что может спровоцировать геомагнитные возмущения и магнитные бури.