Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал очередную попытку атаки на Крымский мост. По его словам, ответ российских войск последовал незамедлительно и застал противника врасплох. Об этом сообщает издание aif.ru.

Военный отметил, что киевский режим регулярно предпринимает попытки поразить стратегический объект с помощью дронов, ракет и безэкипажных катеров. Генерал связывает эти действия с желанием компенсировать собственные поражения и ответные удары российской армии по военной инфраструктуре.

При этом текущая атака не привела к масштабным разрушениям. Железнодорожное движение по мосту уже восстановлено.

«Ничего серьезного не произошло: незначительный ущерб, который будет быстро устранен. Но ответ с нашей стороны будет как всегда жестким. Наша армия не заставит ждать с ответом на очередную террористическую атаку», — подчеркнул Сергей Липовой.

Не приходится сомневаться, что план удара по этому мостовому переходу (ввиду особой важности объекта) утверждал лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом написал военный обозреватель «Газеты.ру» полковник Михаил Ходаренок.

По его мнению ответы на удар должны быть максимально персонализированными, так что украинскому руководству есть о чём беспокоиться в ближайшее время. Достанется и киеву, который и так постоянно находится под ударами.