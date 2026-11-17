В Кемеровской области произошло крушение самолета Ан-12. Инцидент случился в районе села Ягуново. По предварительным данным, полученным от источника SHOT, экипаж воздушного судна погиб.

Согласно информации канала, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей еще во время полета. Очевидцы происшествия сообщают, что после возникновения пожара самолет резко пошел на снижение, после чего при столкновении с землей произошел мощный взрыв.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк лично выехал на место происшествия для координации действий спасателей. Глава региона подтвердил, что на месте аварии уже развернута работа всех необходимых оперативных служб, а субъект оказывает требуемое содействие для ликвидации последствий.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами», — добавил Илья Середюк. В настоящее время к работе на месте крушения приступили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и следственных органов для выяснения всех деталей трагедии.

По данным SHOT, на борту самолёта находились 17 человек. Они все погибли. Экипаж до последнего уводил горящий самолёт от жилых домов. Обломки разбросало в радиусе 500 метров. Опасных грузов на борту не было, разрушений на земле нет.