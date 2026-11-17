Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту ненадлежащего медицинского обеспечения жительницы Рязани, страдающей тяжелым заболеванием. Соответствующее поручение направлено руководителю регионального управления СК Олегу Васильеву.

Поводом для вмешательства стало обращение дочери пациентки в Информационный центр ведомства. По словам заявительницы, её мать — инвалид, нуждающийся в регулярном приёме жизненно важных лекарственных препаратов. Однако на протяжении длительного времени женщина сталкивается с систематическими задержками в выдаче медикаментов, а в ноябре 2026 года препараты не были предоставлены вовсе.

Обращения в профильные медицинские и социальные структуры, по словам заявительницы, результата не принесли — ситуация не изменилась.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву провести тщательную процессуальную проверку по всем изложенным фактам. Глава ведомства потребовал представить подробный доклад как о предварительных, так и об окончательных результатах проверки, а также о мерах, принятых для восстановления права гражданки на качественное медицинское обеспечение.

Исполнение поручения председателя СК России взято на особый контроль в центральном аппарате ведомства.