Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что власти страны нарушают международное право, пытаясь лишить ее гражданства из-за работы в России. По ее мнению, Австрия не извлекла уроков из эпохи национал-социализма.

Об этом Кнайсль, возглавляющая центр G.O.R.K.l. Санкт-Петербургского государственного университета, рассказала в интервью «Ленте.ру» на Международном форуме омбудсменов.

По словам экс-главы австрийского МИД, процедура лишения ее гражданства началась достаточно давно. Причиной стало ее сотрудничество с СПбГУ. В Вене считают, что университет работает в интересах российского государства.

Кнайсль напомнила, что во времена национал-социализма австрийцы активно участвовали в практике лишения людей гражданства. Она считает, что нынешние власти страны не сделали выводов из этого исторического опыта.

Политик подчеркнула, что австрийское законодательство допускает подобные действия, хотя они противоречат международным конвенциям. По ее мнению, проблема заключается в недостаточной юридической компетентности сотрудников административных органов.

«Люди, работающие сегодня в австрийских административных органах, совершенно не знают права. Вот в чем заключается проблема», — заявила Кнайсль.

Карин Кнайсль связана с Рязанской областью. У неё есть дом в Касимовском округе.

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