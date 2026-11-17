В Рязанской области подошли к концу работы по капитальному ремонту в десяти школах, шести детских садах и четырёх колледжах. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков.

«Завершили капремонт десяти школ, шести детских садов и четырёх колледжей региона. Работы провели благодаря нацпроектам „Молодёжь и дети“ и „Семья“», — сказал Павел Малков.

По словам губернатора, обновление затронуло учебные заведения в Рязани, Сасовском, Михайловском, Скопинском, Сапожковском, Рязанском, Захаровском, Сараевском, Кораблинском и Спасском округах. Детские сады отремонтировали в Скопине, Касимове, Спасске и Рязани.

В ходе ремонта специалисты обновили фасады и коммуникации, а также закупили новую мебель и оборудование. Внутренние пространства оформляли с учётом мнений педагогов, учащихся и их родителей.

Кроме того, обновили учебные корпуса колледжа электроники, технологического колледжа и колледжа имени Н.Н. Комарова. В политехническом колледже привели в порядок как учебный корпус, так и общежитие.