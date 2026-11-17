18 ноября в народном календаре отмечают день Ионы Молчаливого. Святой Иона Молчальник был известен своим строгим соблюдением молчания и уединенной жизнью. В народе этот день связывали с мудростью, тишиной и предчувствием зимних морозов.
Что можно делать 18 ноября
Молиться о защите от невзгод. День Ионы считался временем, когда молитвы о защите семьи особенно сильны.
Проводить день в спокойствии и тишине: Считалось, что соблюдение тишины помогает укрепить здоровье и внутренний покой.
Планировать и размышлять. День подходил для размышлений о будущем, внутренней работы над собой и тихих домашних дел.
Что нельзя делать 18 ноября
Шуметь и устраивать праздники. День Ионы Молчаливого был посвящен тишине и спокойствию, а шумные события и громкие разговоры считались дурной приметой.
Ссориться и выяснять отношения. Люди верили, что любые конфликты в этот день могут затянуться и создать тяжелую атмосферу в доме.
Брать деньги в долг или одалживать. Считалось, что долги, взятые в этот день, будет трудно вернуть, а заимствование может принести неприятности.
Приметы 18 ноября
- Если 18 ноября идет снег, то зима будет снежной и суровой.
- Если день ясный и холодный — зима будет морозной.
- Если ветер дует с севера, ожидаются сильные морозы; если с юга — зима будет мягче.
- Если в этот день много инея, то грядет стужа, а если пасмурно — будет оттепель.