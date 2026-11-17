18 ноября в народном календаре отмечают день Ионы Молчаливого. Святой Иона Молчальник был известен своим строгим соблюдением молчания и уединенной жизнью. В народе этот день связывали с мудростью, тишиной и предчувствием зимних морозов.

Что можно делать 18 ноября

Молиться о защите от невзгод. День Ионы считался временем, когда молитвы о защите семьи особенно сильны.

Проводить день в спокойствии и тишине: Считалось, что соблюдение тишины помогает укрепить здоровье и внутренний покой.

Планировать и размышлять. День подходил для размышлений о будущем, внутренней работы над собой и тихих домашних дел.

Что нельзя делать 18 ноября

Шуметь и устраивать праздники. День Ионы Молчаливого был посвящен тишине и спокойствию, а шумные события и громкие разговоры считались дурной приметой.

Ссориться и выяснять отношения. Люди верили, что любые конфликты в этот день могут затянуться и создать тяжелую атмосферу в доме.

Брать деньги в долг или одалживать. Считалось, что долги, взятые в этот день, будет трудно вернуть, а заимствование может принести неприятности.

Приметы 18 ноября

Если 18 ноября идет снег, то зима будет снежной и суровой.

Если день ясный и холодный — зима будет морозной.

Если ветер дует с севера, ожидаются сильные морозы; если с юга — зима будет мягче.