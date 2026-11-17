Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что стремление западных стран добиться поражения России может привести к разрушению Украины. По его мнению, продолжение конфликта вместо дипломатического урегулирования лишь усугубит положение Киева, пишет РИА Новости.

Свою позицию военный изложил в социальной сети X, комментируя заявление американского сенатора Роджера Уикера о необходимости обеспечить победу Украины в конфликте с Россией.

Дэвис назвал представление о неизбежной победе Украины иллюзией. Он считает, что отказ от дипломатического решения приведёт к дальнейшим разрушениям и человеческим потерям.

«Из-за высокомерия и этого пафосного стремления увидеть поражение России мы обрекаем Украину на гибель», — написал отставной подполковник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа вряд ли сможет претендовать на значимую роль в урегулировании украинского конфликта, пока демонстрирует стремление нанести России стратегическое поражение.