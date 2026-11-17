17 ноября в Рязани временно приостановили подачу отопления и горячей воды в несколько домов, а также в роддом, школы и детские сады. Ограничение ввели в 10:30 для замены задвижки на тепловом трубопроводе в районе дома № 39 на улице Островского.

Под отключение попали следующие адреса:

— Улица Островского: дома № 37/16, 39, 41, 43, 45, 46, 47/1, 48/77, 49Б.

— Улица Стройкова: дома № 67, 67 к. 1, 69, 69 к. 1, 71.

— Улица Черновицкая: дом № 18.

— Проспект Гоголя: дома № 2, 3, 4А, 7.

Без отопления и горячей воды временно остались роддом № 2, школы № 33 и 42, детские сады № 80 и 88.

По информации РМПТС, завершить работы планируют к 16:00. Перечень адресов может измениться.

Уточнить информацию об отключении можно по телефону РМПТС: 55-05-86.