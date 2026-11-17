В посёлке Крутоярский Касимовского муниципального округа сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль «ВАЗ 2107» под управлением 60-летнего местного жителя, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,538 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Водителю грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток.