По состоянию на 1 ноября 2026 года в Рязанской области насчитывается 100 жителей старше 100 лет. Среди них 88 женщин и 12 мужчин. Самой возрастной жительнице региона исполнилось 106 лет.

Отделение Социального фонда России по Рязанской области напоминает о пенсионных и социальных выплатах, которые положены гражданам старшего поколения.

Какие доплаты положены пенсионерам после 80 лет

При достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое. В 2026 году её размер составляет 9584,69 рубля.

Перерасчёт проводят автоматически, обращаться с заявлением в Социальный фонд не нужно. Повышенную выплату начисляют со дня 80-летия. Такое же правило действует для пенсионеров, которым установили I группу инвалидности: доплату назначают с даты оформления группы.

Кроме того, гражданам старше 80 лет и людям с инвалидностью I группы автоматически устанавливают надбавку на уход.

В 2026 году её размер составляет:

1413,86 рубля — для получателей страховой пенсии;

— для получателей страховой пенсии; 1470,64 рубля — для получателей государственной пенсии.

Эту выплату начисляют независимо от того, есть ли у пенсионера человек, который за ним ухаживает.

Выплаты федеральным льготникам и ветеранам

Жители Рязанской области, имеющие статус федеральных льготников, получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).

В эту категорию входят участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы инвалидов войны, бывшие узники концлагерей, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и другие категории граждан.

Федеральные льготники могут выбрать набор социальных услуг (НСУ) или получать его денежный эквивалент. Ветеранам к празднованию Дня Победы дополнительно выплачивают ежегодную денежную помощь.

Уточнить информацию о пенсионном и социальном обеспечении можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 или в клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области.