Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный по делу о коррупции, зарегистрировал брак со своим адвокатом. Избранницей экс-сотрудника полиции стала 33-летняя Валерия Туникова, сообщает SHOT.

По данным СМИ, Туникова — единственная, кто регулярно навещает Захарченко в мордовской исправительной колонии №5. Пара встречается во время длительных свиданий.

До новых отношений бывший полковник несколько лет оставался один. Его официальный брак распался в 2014 году, а в 2016-м он расстался с гражданской женой Анастасией Пестриковой. Интересы последней некоторое время представляла Туникова.

Позднее адвокат начала защищать самого Захарченко. Сначала она пыталась добиться сокращения его срока и даже выступала за отправку бывшего полковника в зону специальной военной операции. Однако профессиональные отношения постепенно переросли в роман.

После нескольких лет отношений Захарченко сделал Туниковой предложение. Супруги зарегистрировали брак, а несколько дней назад отметили годовщину свадьбы.

При этом добиться пересмотра наказания адвокату не удалось. В 2022 году Захарченко получил 16 лет лишения свободы с учетом сложения наказаний по двум уголовным делам.

За что осудили Дмитрия Захарченко

Дело бывшего полковника МВД получило широкую огласку в сентябре 2016 года. Тогда Захарченко временно руководил управлением «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Во время обысков в его квартире обнаружили наличные на сумму около 9 млрд рублей, 13 квартир, 14 машино-мест, два Porsche Cayenne и два Mercedes-Benz. Среди других находок оказались золотой слиток весом около 500 граммов, часы Rolex и драгоценности.

Впоследствии имущество обратили в доход государства.

В 2019 году суд назначил Захарченко 12,5 года колонии строгого режима. В 2022-м по новому уголовному делу бывший полковник получил еще 16 лет лишения свободы. С учетом сложения наказаний окончательный срок составил 16 лет строгого режима.