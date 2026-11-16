Новый корпус Рязанского автотранспортного техникума откроется в этом году

В Рязани продолжается обновление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования. Заместитель Председателя Правительства региона Наталья Суворова совместно с представителями родительского сообщества, студентами и педагогами осмотрела новый учебно-производственный корпус Рязанского автотранспортного техникума им. С.А. Живаго, расположенный на улице Мусоргского. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Необходимость смены локации продиктована объективными факторами: нынешнее здание техникума является памятником архитектуры XIX века. Статус объекта культурного наследия накладывает строгие ограничения, делая невозможной полноценную адаптацию исторических помещений под современные стандарты обучения и безопасности.

В новом корпусе формируется кластер «Транспорт и логистика». Здесь уже обустраиваются специализированные аудитории, лаборатории и мастерские по направлениям: техническое обслуживание и ремонт автомобилей, диагностика, электрооборудование, логистика и цифровые технологии. Параллельно ведется монтаж новейшего оборудования.

Ключевой акцент в новом пространстве сделан на получении реальных профессиональных навыков. Производственный блок спроектирован так, чтобы студенты могли выполнять полноценные рабочие задачи: от операций шиномонтажа до комплексной диагностики и ремонта техники. Такой подход позволит выпускникам выходить на рынок труда с компетенциями, которые напрямую востребованы на предприятиях Рязанской области.

В ходе инспекции, в которой также приняли участие министр образования региона Ольга Прушковская, депутат Рязанской областной Думы Роман Иголкин и директор техникума Александр Шемякин, состоялось живое обсуждение организационных вопросов.

Наталья Суворова подчеркнула, что завершение всех ремонтных работ запланировано на текущий, 2026 год.