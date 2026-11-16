Новый корпус Рязанского автотранспортного техникума откроется в этом году

В Рязани продолжается обновление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования. Заместитель Председателя Правительства региона Наталья Суворова совместно с представителями родительского сообщества, студентами и педагогами осмотрела новый учебно-производственный корпус Рязанского автотранспортного техникума им. С.А. Живаго, расположенный на улице Мусоргского. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».
Необходимость смены локации продиктована объективными факторами: нынешнее здание техникума является памятником архитектуры XIX века. Статус объекта культурного наследия накладывает строгие ограничения, делая невозможной полноценную адаптацию исторических помещений под современные стандарты обучения и безопасности.
В новом корпусе формируется кластер «Транспорт и логистика». Здесь уже обустраиваются специализированные аудитории, лаборатории и мастерские по направлениям: техническое обслуживание и ремонт автомобилей, диагностика, электрооборудование, логистика и цифровые технологии. Параллельно ведется монтаж новейшего оборудования.
Ключевой акцент в новом пространстве сделан на получении реальных профессиональных навыков. Производственный блок спроектирован так, чтобы студенты могли выполнять полноценные рабочие задачи: от операций шиномонтажа до комплексной диагностики и ремонта техники. Такой подход позволит выпускникам выходить на рынок труда с компетенциями, которые напрямую востребованы на предприятиях Рязанской области.
В ходе инспекции, в которой также приняли участие министр образования региона Ольга Прушковская, депутат Рязанской областной Думы Роман Иголкин и директор техникума Александр Шемякин, состоялось живое обсуждение организационных вопросов.
Наталья Суворова подчеркнула, что завершение всех ремонтных работ запланировано на текущий, 2026 год.
«Благодаря федеральной поддержке мы готовим на современных площадках востребованных специалистов разных направлений. Сегодня проверили, как реализуются ремонтные работы в рамках пятого кластера «Транспорт и логистика» на территории автотранспортного техникума, которые должны завершиться в этом году. В связи с новыми требованиями федерального проекта необходимо, конечно, современное оборудование, просторные мастерские, которые в старом здании невозможно организовать. Вместе с родителями посмотрели, как идет ход работ, какие замечания, что необходимо скорректировать. Получили ряд вопросов: о транспортной доступности, благоустройстве территории, расписании», — резюмировала заместитель председателя правительства.