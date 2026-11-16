Строителя стадиона в Сасове включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта на 300 млн рублей

В Рязанской области строительная компания ООО «ЖИЛСТРОЙ» включена в реестр недобросовестных поставщиков. Арбитражный суд региона полностью поддержал позицию Рязанского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), признав действия компании при исполнении госконтракта недобросовестными.

Речь идет о контракте стоимостью 300 миллионов рублей. По условиям соглашения, заключенного с администрацией Сасовского муниципального округа, подрядчик обязался возвести открытый стадион на территории парка «40 лет ВЛКСМ» (заказчик работ — МБУ ДО «Сасовская спортивная школа»). Дедлайн сдачи объекта был установлен на 2 ноября 2026 года.

Однако уже на начальных этапах реализации проекта график начал критически нарушаться. Согласно официальным данным, размещенным в Единой информационной системе (ЕИС), по состоянию на 1 апреля 2026 года подрядчик исполнил обязательства всего на 15 миллионов рублей, что составило лишь 5% от общей суммы контракта.

Столкнувшись с систематическим неисполнением графика, администрация округа объявила об одностороннем отказе от исполнения контракта и инициировала проверку в антимонопольном ведомстве.

Рязанское УФАС России усмотрело в действиях ООО «ЖИЛСТРОЙ» прямые признаки недобросовестности и вынесло решение о включении компании в РНП. Не согласившись с вердиктом контрольного органа, подрядчик попытался оспорить его в суде. Однако Арбитражный суд Рязанской области тщательно изучил материалы дела и встал на сторону антимонопольной службы, признав санкции законными и полностью обоснованными.