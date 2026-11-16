Иностранные фанаты возмутились из-за оценок Александры Трусовой на Гран-при США

Завоевание серебряной медали российской фигуристкой Александрой Трусовой на этапе Гран-при в США оказалось в тени крупного судейского скандала. Как сообщает канал «База», зарубежные поклонники спорта массово выступили против решений арбитров, посчитав оценки за произвольную программу спортсменки необоснованно заниженными.

В своем прокате Трусова продемонстрировала программу высшей сложности, открыв выступление чистым четверным лутцем. Также в арсенале фигуристки значились секвенция тройной лутц – тройной тулуп – двойной аксель и каскад из двух тройных прыжков (лутц и тулуп). Несмотря на это, после детального пересмотра элементов технический балл россиянки был существенно снижен. С итоговой суммой 139,66 балла Трусова заняла третье место в произвольной программе, уступив японским спортсменкам Ами Накаи и Рино Мацуикэ.

Главным триггером для возмущения общественности стала радикальная разница в надбавках за качество исполнения элементов. Согласно протоколам, у победительницы этапа Ами Накаи этот показатель составил 16,48 балла, у Рино Мацуикэ – 10,37, тогда как у Трусовой, исполнившей сложные прыжки, надбавки оказались равны всего 5,63 балла.

Подобная арифметика спровоцировала шквал критики в социальных сетях. Иностранные фанаты Трусовой организовали масштабную кампанию в комментариях официальных аккаунтов Международного союза конькобежцев (ISU), прямо обвиняя судейскую бригаду в предвзятости.

Попытка ISU сгладить ситуацию и публикация отдельного разъяснительного заявления не остановили волну негодования. Скандал дошел до личных страниц представителей судейского корпуса: американский арбитр, выставивший российской спортсменке минимальные оценки, была вынуждена полностью закрыть свой профиль в соцсетях из-за массового потока негативных сообщений и обвинений.