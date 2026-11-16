Рязанка, погибшая во время липосакции, пыталась исправить последствия неудачной операции

В Рязани продолжается расследование трагического инцидента, произошедшего 10 ноября 2026 года. 41-летняя местная жительница скончалась в арендованном помещении ТЦ на Московском шоссе во время процедуры липосакции, которую проводило лицо без соответствующего медицинского образования и лицензии.

По версии следствия, подозреваемая, имевшая только школьный аттестат, арендовала кабинет и позиционировала себя в социальных сетях как высококвалифицированный специалист-косметолог.

Погибшая женщина, которая сама работала массажисткой и воспитывала троих несовершеннолетних детей, обратилась к подозреваемой по рекомендации знакомых, сообщает РЕН ТВ.

«У этой девушки много хороших отзывов. Она с ней связалась. Девушка рассказала, что у нее много дипломов, принимает в Коломне, принимает в Москве, в общем, врач нарасхват. Сестра пошла и оттуда уже не вернулась», – рассказала сестра погибшей.

Первая процедура, стоимость которой составила 100 тысяч рублей, привела к деформации тела пациентки. Когда женщина потребовала возврата средств, подозреваемая предложила провести повторное вмешательство для исправления ситуации. Именно эта попытка стала фатальной: в процессе процедуры пациентке стало плохо, и она скончалась на месте.

«Это была моя любимая тетя. Мы были как подружки. Планировали путешествие, которого, к сожалению, не будет», – поделилась племянница.

Старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Рязанской области Сергей Личинин сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Уже проведен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемая и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы для установления точной причины смерти и всех деталей случившегося.

В настоящее время суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Родственники погибшей выражают несогласие с таким решением, считая его чрезмерно мягким, и настаивают на максимально строгом наказании для виновницы трагедии в рамках закона.