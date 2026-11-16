Главную новогоднюю елку России выбрали в Подмосковье

В городском округе Клин Московской области найдена Главная новогодняя елка страны, которая в этом году украсит Соборную площадь Московского Кремля. Управление делами Президента Российской Федерации объявило о завершении масштабного отбора лесной красавицы для новогоднего сезона 2026/2027 годов.

Традиция выбирать главное новогоднее дерево страны в Подмосковье существует с 2007 года. В нынешнем году поиски велись на протяжении всего лета и осени. Специальная комиссия проделала огромный путь, общая протяженность которого составила около трех тысяч километров.

Эксперты оценивали 20 кандидаток по строгим критериям. Учитывались не только безупречный внешний вид и густая пирамидальная крона, но и здоровье дерева, его выносливость к морозам, сильным ветрам и резким перепадам температур, чтобы ель достойно выдержала все испытания зимнего сезона.

Победительницей конкурса стала величественная ель, растущая на территории Воронинского участкового лесничества. Высота лесной красавицы – 27 метров, возраст – 95 лет, диаметр ствола – 72 сантиметра. Форма кроны, как и всегда, густая, правильная, пирамидальная. Специалисты подтвердили, что эта ель полностью соответствует всем установленным требованиям и обладает идеальной формой кроны.

Выбор ели в Клину имеет особое символическое значение. В последний раз Главная новогодняя елка страны была найдена на территории этого муниципального образования в 2010 году. Спустя 16 лет Клинская земля вновь дарит России символ наступающего праздника, продолжая славную лесную традицию региона и подтверждая богатство подмосковной природы.

Спил выбранного дерева запланирован на 7 декабря 2026 года.