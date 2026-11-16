На территории рязанского военкомата появился мемориал в честь трудовой и воинской доблести города

На территории военкомата, обслуживающего Рязанский и Спасский округа, состоялась торжественная церемония открытия мемориала «Рязань — город трудовой и воинской доблести». Мероприятие приурочили к двум значимым датам: трёхлетию присвоения Рязани почётного звания «Город трудовой доблести» и 85-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

11 сентября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Рязани этого высокого статуса, отметив тем самым весомый вклад жителей города в борьбу с фашизмом и приближение Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии открытия приняли участие военный комиссар Рязанской области генерал-майор Александр Полшков, участник специальной военной операции Роман Иголкин, заместитель главы администрации Рязанского округа Денис Турханов, президент регионального фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Мирзоян и начальник сектора внешних связей администрации города Фёдор Полетаев.

Право снять полотно с мемориала было предоставлено Александру Полшкову и Денису Турханову. После исполнения гимна и минуты молчания участники митинга возложили цветы к новому памятному объекту.