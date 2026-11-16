Первая новогодняя ель появилась у ТЦ «Полетаевский» в Рязани

В Рязани дан старт новогоднему сезону. Местные жители сообщили в социальных сетях, что первая праздничная ель уже установлена возле торгового центра «Полетаевский». Однако появление главного символа праздника в середине ноября разделило мнение горожан на два противоположных лагеря.

Значительная часть пользователей соцсетей выразила недоумение по поводу столь раннего декора. Жители опасаются, что к настоящему празднику ель потеряет свой вид. Некоторые считают, что живые деревья неоправданно гибнут ради месячного украшения.

Многие рязанцы проводят параллель с домашними традициями, отмечая, что дома они ставят ель не раньше 25 декабря, а убирают после 14 января. По их мнению, двух недель вполне достаточно, чтобы прочувствовать атмосферу любимого праздника детства, а ранний декор лишь «размывает» это волшебное ощущение.

Сторонники раннего украшения города придерживаются иной философии. Они уверены, что праздничная атрибутика необходима именно сейчас, в преддверии самых темных и холодных месяцев года, чтобы поднять настроение и создать атмосферу уюта.

Кроме того, жители справедливо замечают, что городское пространство живет по своим законам, отличным от домашних. Для многих ранняя ель — это сигнал к началу новогодних ярмарок, праздничных распродаж и корпоративов, что оживляет городскую экономику и социальную жизнь.