Россиянам рассказали об ошибках в документах, которые могут уменьшить пенсию

Пропущенные периоды работы, неучтенный заработок и ошибки в пенсионных коэффициентах могут существенно снизить размер ежемесячных выплат. На это обратил внимание вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Алексей Денисов в интервью изданию «Газета.Ru».

По его словам, особого внимания требуют периоды работы до 2002 года и специальный стаж, от которого зависит право на досрочную пенсию. Неточности в написании фамилии, как правило, не уменьшают выплату напрямую, однако могут создавать препятствия при подтверждении необходимых периодов.

Эксперт рекомендовал начать проверку с получения выписки из индивидуального лицевого счета через портал «Госуслуги». Документ необходимо сопоставить с трудовой книжкой и иными подтверждающими документами, обратив внимание на полноту отражения мест работы и совпадение дат.

«Один из возможных случаев — несколько лет работы в 1990-е есть в трудовой книжке, но отсутствуют в сведениях СФР. После подтверждения периода пенсионные права могут пересмотреть», — пояснил Денисов.

Отдельно он остановился на заработке до 2002 года. По словам эксперта, архивная справка в ряде случаев позволяет подтвердить более выгодный для расчета период, а размер прибавки зависит от того, как именно заработок и стаж учитываются в конкретном пенсионном деле.

Если предприятие-работодатель прекратило существование, документы следует искать у правопреемника организации или в государственном архиве. В качестве подтверждения могут использоваться приказы о приеме и увольнении, справки о заработке и иные сведения.

Алексей Денисов обратил внимание на принципиальное различие между ошибкой фонда и поздним представлением документов самим пенсионером.

«Если фонд не учел уже имевшиеся у него сведения, недополученные суммы могут выплатить за весь период без ограничения по сроку», — отметил эксперт.

В то же время, если пенсионер самостоятельно представил новые подтверждающие документы спустя время, перерасчет по общему правилу производится с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Эксперт подчеркнул, что сам факт обнаружения ранее неучтенного стажа не гарантирует доплату за все прошлые годы. Для этого необходимо установить, какие сведения имелись в распоряжении фонда при назначении пенсии и по какой причине они не были использованы.