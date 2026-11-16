В Рязани завершились поиски 19-летней девушки с сиреневыми прядями в волосах

В Рязани завершились поиски 19-летней девушки, о пропаже которой стало известно 15 ноября. Волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «ЛизаАлерт» сообщили, что пропавшая найдена живой.

Ориентировка на девушку, отличительной внешней чертой которой были сиреневые пряди в волосах, была опубликована волонтерами 15 ноября 2026 года. В тот же день штаб операции был развернут на улице Нахимова, а группы добровольцев сразу же выехали на отработку прилегающей местности и вероятных маршрутов движения пропавшей.

Подробности поисков не разглашаются.