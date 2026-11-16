Москвичка получила ожоги паховой области при домашней депиляции свечой

В Москве 37-летняя женщина была экстренно госпитализирована с термическими ожогами паховой области. Причиной травм стала неудачная попытка провести интимную депиляцию в домашних условиях, сообщает канал SHOT.

По данным источника, пострадавшая решила провести процедуру самостоятельно, изучив соответствующие инструкции в интернете. Однако вместо специализированного косметического воска, женщина использовала обычную расплавленную свечу.

Сразу после нанесения горячего состава на кожу девушка ощутила резкую и сильную боль. Когда масса застыла, она попыталась исправить ситуацию подручными средствами и начала разогревать затвердевший воск бытовым феном. Воздействие горячего воздуха лишь усугубило термическое повреждение тканей, многократно усилив болевые ощущения.

Не в силах терпеть боль, москвичка была вынуждена вызвать бригаду скорой помощи. Медики оперативно доставили пациентку в стационар, где ей диагностировали ожоги интимной зоны и оказали необходимую квалифицированную медицинскую помощь.