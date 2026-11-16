В Москве суд вынес решение об административном аресте сроком на 15 суток в отношении мужчины, устроившего демонстрацию половых органов и совершившего действия сексуального характера в общественном транспорте. Инцидент произошел в вагоне метро на станции «Пролетарская», сообщает канал «Осторожно, Москва» в «Максе».

По имеющимся данным, женщина ехала в вагоне, занимая крайнее место. Внезапно возле нее встал мужчина, достал половой орган и начал совершать действия по самоудовлетворению. Потом пассажир толкнул ее паховой областью в локоть.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит. Когда мужчине продемонстрировали видеозапись с места происшествия, он был вынужден признать факт нарушения. Тем не менее, он продолжил настаивать на том, что его действия не были преднамеренными.

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