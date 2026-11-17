В Рязанской области судебные приставы ГМУ ФССП России добились погашения налоговой задолженности предприятия по производству оборудования. Вместе с исполнительским сбором в бюджет поступило более 17,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На исполнение в специализированное отделение судебных приставов по Рязанской области ГМУ ФССП России поступил документ о взыскании с организации 16 млн рублей. Представителя должника ознакомили с постановлением о возбуждении исполнительного производства и разъяснили порядок оплаты. Однако в установленный срок задолженность не погасили.

Проверив имущественное положение предприятия, сотрудник органа принудительного исполнения установил, что в собственности организации находятся земельный участок и здание, и наложил запрет на регистрационные действия с данным имуществом. Затем судебный пристав арестовал 12 токарных станков и пять единиц промышленного оборудования, передав документы на оценку.

Избегая серьёзных последствий, организация полностью погасила долг по налогам и исполнительский сбор.