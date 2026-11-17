Российские Вооружённые силы минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, энергетическим объектам, транспортной и портовой инфраструктуре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, для атаки применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники. Среди поражённых целей Минобороны перечислило предприятия, выпускающие ракеты, ударные БПЛА и комплектующие для них.

Какие объекты поражены в Киеве и Запорожье

В Киеве, как утверждает российское военное ведомство, под удар попали два промышленных предприятия.

Первое — ООО «Техно-Линкс», где производили и собирали ударные беспилотники большой и средней дальности из иностранных комплектующих. В их числе Минобороны назвало БПЛА Ан-196 «Лютый».

Вторым объектом стал завод «Укрпластик», выпускающий комплектующие для ударных беспилотников.

Кроме того, в Киеве поражены Южный автожелезнодорожный и Северный автомобильный мосты. По информации Минобороны, их использовали для перевозки военных грузов, вооружения и техники ВСУ.

В Запорожье целями стали авиационный двигателестроительный завод «Мотор-Сич» и предприятие «Ивченко-Прогресс», а также машиностроительный завод имени Омельченко. Ведомство заявило, что на этих площадках производили оперативно-тактические ракеты FP-9, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и двигатели для ракетного вооружения.

Удары по предприятиям в других областях

В Черкасской области российские военные, согласно сообщению Минобороны, поразили предприятие «Оризон-Навигация» в Смеле. Там, по данным ведомства, организовали производство ракет FP-9, а также агрегатов и электронных компонентов для управляемых ракет «Нептун-МД».

В Днепропетровской области в список поражённых объектов вошли Южный машиностроительный завод имени Макарова в Днепре и предприятие «Софрахим» в Павлограде. Минобороны связывает их с выпуском ракет FP-9, «Фламинго», беспилотников и компонентов для ракетного вооружения.

Кроме того, в Днепропетровске поражена электроподстанция ПС-330, которая, по утверждению ведомства, обеспечивала электроэнергией предприятия ВПК и военные объекты ВСУ.

В Харькове целью стала ТЭЦ-5. Минобороны заявило, что станция вырабатывала электроэнергию для предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов.

Порт Измаил и сухогруз

В Одесской области российские военные нанесли удар по инфраструктуре порта Измаил, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения.

Кроме того, ведомство сообщило о поражении сухогруза, который следовал морем в порт Черноморск. По информации Минобороны, судно доставляло военные грузы.