Шесть несовершеннолетних госпитализировали после отравления парами хлора в сауне в селе Косой Брод Свердловской области. Дети отмечали день рождения одного из приглашённых. Прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным надзорного ведомства, инцидент произошёл 16 ноября 2026 года. Праздник проходил в сауне с 14:00 до 19:00.

Во время отдыха дети почувствовали резкий запах хлорки и несколько раз пожаловались на него администрации заведения. Позже состояние здоровья шестерых несовершеннолетних ухудшилось, им потребовалась медицинская помощь.

В больнице у пострадавших диагностировали отравление парами хлора. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное, угрозы их жизни нет.

Прокуратура проверит, насколько администрация сауны соблюдала требования санитарно-эпидемиологического законодательства и правила оказания услуг, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья потребителей.

Кроме того, надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.