В архивах отыскалось давнее выступление Владимира Жириновского. Шёл 2009 год, экс-лидер ЛДПР стоял на митинге у посольства США в Москве. Тогда он озвучил вещи, которые тогда воспринимались совсем иначе. Лидер ЛДПР заявлял: Запад может готовить войну сколько угодно, но напрямую воевать с Россией не решится.

Сегодня мы своими глазами видим, как слова Владимира Жириновского сбываются. Но в пророчестве семнадцатилетней давности он говорил не только про столкновение с Западом. Прогнозы главного политического провидца России вспомнили журналисты News.ru.

Корабли НАТО у берегов Севастополя

Митинг собрался не на пустом месте. К Севастополю, оплоту российского черноморского флота, подходили корабли НАТО. Тогда это воспринимали как прямую угрозу. Жириновский вышел к американскому посольству и предупредил: войска Альянса уже подбираются к границам России.

«Несмотря на все заявления о демократии, мы видим натовские штыки, натовские самолёты в Прибалтике, натовские корабли в Севастополе, натовских солдат на Кавказе. Этот обман не пройдёт! 60 лет они готовят войну против России, но к нам они не сунутся, ибо получат такой же отпор, как получили Наполеон и Гитлер», — заявил он тогда.

Угроза была на дальних подступах

Политик объяснял, как Запад ведёт войну. Сначала «на дальних подступах» — Балканы, Ближний Восток, Афганистан. Потом подбирается ближе, через Украину и Грузию. Но как только дело дойдёт до прямой агрессии против России, Альянс остановится. В этом Жириновский не сомневался.

Сейчас идёт активная стадия переговоров РФ, США и Украины. В этот раз дело даже дошло до встречи лидеров сверхдержав – России, Америки и Китая, к ней уже активно готовятся. На этом фоне в Сети и вспомнили то забытое выступление. Жириновский не сомневался: любая попытка прямого военного удара по России обречена на провал. Запад это знает и боится получить отпор, так что будет действовать чужими руками через «пятую колонну» и «предателей». Но на открытое столкновение никогда не решится.

Показательно, что он говорил это задолго до 2014 и тем более 2022 годов. Уже тогда политик предупреждал: НАТО будет «подбираться все ближе и ближе» именно через Украину и Грузию. В Сети констатируют — Жириновский предвидел всё 17 лет назад.

«Они дрогнут, они запросят мира»

Слова 2009 года были не единственным предупреждением. В январе 2021 года на встрече с членами ЛДПР он описал финал гипотетического конфликта без всякой дипломатии:

«Они остановятся, я вас уверяю. Вы зря думаете, что они такие смелые. Они испугаются. Я вас уверяю — они дрогнут, они запросят мира».

На прямой вопрос, что будут делать западные лидеры, он отвечал ещё короче: «Что они будут делать? Они воевать не будут!» По его прогнозу, Запад сам сядет за стол переговоров и попросит остановить боевые действия.

«НАТО разбежится при первом выстреле»

В начале 2022 года в эфире ЛДПР ТВ Жириновский довёл сценарий до логического финала. Он предрёк, что Альянс не выдержит даже ограниченного конфликта: «НАТО разбежится. Они все разбегутся при первом выстреле». Он также предрёк, что Альянс перестанет существовать в прежнем виде уже в 2026 году из-за внутренних разногласий.

Ещё одно предсказание, которое Жириновский повторял десятилетиями

Было и ещё одно предсказание о том, что до прямой войны дело не дойдёт в принципе. В 1999 году в Страсбурге он заявил:

«Третьей мировой войной пугать не надо. Запад и НАТО никогда не будут воевать с Россией».

А нынешнее противостояние называл «последним и решительным боем», после победы в котором Москва окажется «на самом верху».