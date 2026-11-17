Лишний вес часто становится поводом для упрёков в адрес самого человека. Недостаток самодисциплины, привычка много есть, нежелание ограничивать себя — именно так многие объясняют ожирение. Однако врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева призвала отказаться от такого представления.

В своём Telegram-канале она опубликовала ролик, в котором рассказала о медицинской природе ожирения. По словам специалиста, речь идёт не о слабом характере или распущенности, а о заболевании, связанном с патологической тягой к еде.

«Ожирение — это не безволие и распущенность. Это патологическая тяга к еде», — заявила Малышева.

Врач обратила внимание на то, что ожирение официально включено в Международную классификацию болезней. В частности, МКБ-10 содержит диагноз E66.0 — ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов.

Малышева провела параллель между механизмами, лежащими в основе пищевой зависимости, и зависимостями, возникающими при алкоголизме и наркомании. По её мнению, привычное объяснение проблемы исключительно отсутствием силы воли не отражает всей сложности ситуации.

«Не надо питать иллюзий, мы пищевые алкоголики», — резюмировала телеведущая.

Таким образом, Малышева предлагает смотреть на проблему лишнего веса не через призму моральных оценок, а с медицинской точки зрения. Её главное послание заключается в том, что ожирение нельзя автоматически считать результатом человеческой слабости.

Также Малышева рассказала, что сейчас некоторые лекарства, используемые для снижения веса, начали рассматривать как способ бороться с алкоголизмом. Препараты убирают получаемое человеком удовольствие от еды или алкоголя.