Спасать жизни становится сложнее, когда мешают не только обстоятельства, но и собственное руководство. 23 ноября на НТВ состоится премьера девятого сезона сериала «Скорая помощь» (16+) с Гошей Куценко в главной роли.

Константину Кулыгину и его коллегам предстоит столкнуться с новым начальником службы скорой помощи Антоном Максаковым. Его интересуют прежде всего показатели, а не здоровье пациентов. Руководитель требует сократить количество госпитализаций любой ценой. Для врачей 58-й подстанции, привыкших ставить человеческую жизнь на первое место, такие правила неприемлемы.

Новый конфликт и знакомые герои

После противостояния с рейдерами, от которых медикам удалось отстоять свою подстанцию, команда получает новое испытание. Теперь бороться приходится с решениями руководства всей службы.

Но рабочими конфликтами сюжет не ограничится. Героям предстоит разбираться и с семейными проблемами. Справиться с трудностями им помогут взаимовыручка, профессиональная стойкость и сплочённость.

Гоша Куценко признаётся, что за годы работы «Скорая помощь» стала для него частью жизни. Актёр подчёркивает: съёмки позволяют лучше понять, насколько непроста профессия медиков. В отличие от кино, настоящие врачи не могут переснять неудачный дубль или исправить ошибку. От их решений порой зависит человеческая жизнь.

У Ломагина появится новая творческая цель

Продолжится и личная история героя Александра Тютина. Его персонаж Ломагин после публикации собственной книги задумался о её экранизации. Попытки воплотить эту идею станут одной из сюжетных линий нового сезона.

По мнению актёра, зрителей привлекает не только медицинская составляющая сериала, но и отношения между персонажами. Именно человеческие истории, развивающиеся на фоне работы врачей, делают проект близким аудитории.

Режиссёр-постановщик Богдан Дробязко отмечает, что сериал находит отклик не только у взрослых, но и у молодых зрителей. По его словам, дети особенно хорошо воспринимают искренность и эмоциональность происходящего на экране.

Создатели уделяют особое внимание достоверности медицинских сцен. За время выхода проекта зрители увидели около 400 случаев оказания помощи пациентам.Над реалистичностью происходящего работают два действующих специалиста. Врач скорой помощи консультирует сценаристов, а реаниматолог помогает съёмочной группе непосредственно на площадке.

Для актёров отдельным испытанием остаётся медицинская терминология. Исполнитель роли фельдшера Виктора Ушакова Степан Куликов признаётся, что ему приходится заучивать непростые названия препаратов и профессиональные выражения. Иногда съёмки таких сцен сопровождаются ошибками и смехом.

Девятый сезон продолжит историю людей, для которых помощь другим остаётся главным профессиональным принципом.