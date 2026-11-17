В Касимове планируют восстановить уличное освещение на улице 50 лет СССР. Для решения проблемы заменят один из кабелей и обрежут деревья, ветви которых мешают линиям электропередачи. Об этом сообщил глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов.

По его словам, в последнее время жители улицы направили в администрацию большое количество жалоб на неработающие фонари. Для выяснения причин неисправностей Бахилов провёл рабочее совещание с представителями ресурсоснабжающей организации РОЭК.

Участники встречи установили, что одна из причин проблем с освещением связана с износом сетей. Кроме того, кроны нескольких деревьев мешают прохождению проводов и могут создавать аварийные ситуации.

По итогам совещания решили обрезать мешающие ветви и заменить один из кабелей. Как пояснил Иван Бахилов, это должно улучшить освещение на проблемном участке.

Глава администрации округа заявил, что держит ситуацию на личном контроле. О результатах работ он пообещал сообщить дополнительно.