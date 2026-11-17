21 ноября в 11:00 в актовом зале ФРФНК (Ленина, 20) Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина проведет день открытых дверей. Мероприятие ориентировано на школьников и их родителей.

Гостей ждет встреча с руководством университета, общение с директорами и деканами институтов и факультетов, а также знакомство со студенческой атмосферой. Участники смогут узнать подробнее о направлениях подготовки, посмотреть итоговые результаты приемной кампании последнего года и изучить, как поступить на целевое обучение. Кроме того, будущие абитуриенты смогут выбрать факультет или институт, который подойдет именно им.

Для участия необходимо пройти регистрацию.