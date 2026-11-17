В субботу, 21 ноября, на телеканале НТВ определят победителя третьего сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). За звание триумфатора поборются восемь коллективов, известность которых пришлась на 1980–2000-е годы.

В финале выступят «Город 312», «ПМ», «Инь-Ян», «Полиция Нравов», «Самоцветы», «Фабрика», ВИА «Весёлые ребята» и немецкая группа «Чингисхан» (Dschinghis Khan).

За восемь предыдущих выпусков участники представили зрителям свои главные хиты, экспериментировали с музыкальными стилями и сценическими образами, исполняли современные композиции, песни Игоря Николаева и новые версии известных произведений.

К финальному этапу с наибольшим количеством баллов подошли сразу два коллектива. «Город 312» и «Самоцветы» набрали по 63 балла. На втором месте находятся «Фабрика» и «Инь-Ян», у которых по 61 баллу.

Третью строчку делят «Чингисхан» и «ПМ» с 58 баллами. Следом идут «Полиция Нравов» (57 баллов) и ВИА «Весёлые ребята» (56 баллов).

Помимо конкурсантов, в финальном выпуске появятся уже покинувшие проект «Рок-острова» и «Белый орёл». Специальный номер подготовит и член жюри Стас Пьеха.

Оценивать выступления будут Лера Кудрявцева, Сергей Соседов, Ирина Понаровская и Стас Пьеха. Как и в предыдущих сезонах, в финале судьи проголосуют тайно.

Ведущими музыкального проекта остаются Вадим Такменёв и Наташа Королёва.

Фото: НТВ