Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановили. Поезд «Таврия» № 92/91 сообщением Москва – Керчь отправился со станции Тамань 17 ноября в 13:04. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Напомним, поезда в сторону Крыма после Москвы следуют через Рязань. Также и в обратном направлении.
В ближайшее время до станции Керчь-Южная отправят ещё три поезда:
- № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь;
- № 27/28 Москва – Керчь;
- № 315/316 Адлер – Керчь.
Поезда из Керчи в направлении материковой части России 17 ноября планируют отправлять по расписанию.
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Автобусное сообщение от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также должно работать в штатном режиме.
Перевозчик сообщил, что пассажиров обеспечивают водой и питанием. При необходимости помощи в пути можно обратиться к начальнику поезда или проводникам.
Уточнить информацию о движении поездов можно по телефонам горячей линии:
- 8 800 775 54 53;
- 8 800 100 54 53.