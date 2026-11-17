Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановили. Поезд «Таврия» № 92/91 сообщением Москва – Керчь отправился со станции Тамань 17 ноября в 13:04. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, поезда в сторону Крыма после Москвы следуют через Рязань. Также и в обратном направлении.

В ближайшее время до станции Керчь-Южная отправят ещё три поезда:

№ 007/008 Санкт-Петербург – Керчь;

№ 27/28 Москва – Керчь;

№ 315/316 Адлер – Керчь.

Поезда из Керчи в направлении материковой части России 17 ноября планируют отправлять по расписанию.

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Автобусное сообщение от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также должно работать в штатном режиме.

Перевозчик сообщил, что пассажиров обеспечивают водой и питанием. При необходимости помощи в пути можно обратиться к начальнику поезда или проводникам.

Уточнить информацию о движении поездов можно по телефонам горячей линии: