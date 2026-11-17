Модель и телеведущая Светлана Куницына умерла 16 ноября на 57-м году жизни. Предположительной причиной смерти стала остановка сердца после операции на сердечном клапане. Об этом ТАСС рассказал её коллега, журналист Павел Лобков.

По его словам, после хирургического вмешательства у Куницыной возникли осложнения. Несколько дней её сердце не могло самостоятельно работать, поэтому телеведущая находилась на аппарате искусственного кровообращения в медикаментозной коме.

Позже состояние женщины ненадолго улучшилось: она пришла в сознание, сердце вновь начало биться самостоятельно. Однако 16 ноября Куницына скончалась.

О критическом состоянии телеведущей Павел Лобков рассказал журналистам 9 ноября. Тогда Куницына находилась в реанимации Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева после операции на открытом сердце.

Светлана Куницына окончила исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В конце 1980-х годов она работала моделью у Вячеслава Зайцева. В 1987 году участвовала в организации показа андеграундной моды в Доме моделей на Кузнецком Мосту.

В 2000-х годах Куницына стала обозревателем программы «Намедни» на НТВ. Позже она вела на телеканале собственные проекты о моде «Искусство высокой моды» и «Шинель #5».