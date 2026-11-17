Арбитражный суд Рязанской области вынес решение не в пользу подрядчика в длительном споре с региональным ведомством. Суд отказал ООО «Проектный институт территориального развития» во взыскании 4 миллионов рублей с Министерства природопользования области. Причиной стало ненадлежащее качество проекта расчистки русла реки Трубеж.

Государственный контракт на разработку проектной документации был заключен сторонами еще в мае 2023 года. Однако Министерство природопользования отказалось принимать результаты работы, что инициировало судебное разбирательство, длившееся два с половиной года.

Ситуация для истца усугубилась его финансовым положением: в отношении компании-подрядчика была введена процедура конкурсного производства (банкротства). В ходе процесса другая организация — ООО «Институт социальных технологий» — попыталась заявить о процессуальном правопреемстве, однако суд счел эти доводы несостоятельными и отклонил ходатайство.

Ключевым аргументом в пользу позиции министерства стали выводы независимой экспертизы. Специалисты установили, что представленная документация содержит существенные недостатки и не соответствует ни условиям госконтракта, ни действующим нормативным требованиям.

Финансовая оценка экспертизы показала, что стоимость устранения выявленных нарушений составляет 1,52 млн рублей. Качественно выполненными и пригодными к оплате признаны работы лишь на сумму 2,48 млн рублей.

Опираясь на данные экспертизы, Арбитражный суд Рязанской области пришел к выводу, что в текущем виде результат работ не имеет потребительской ценности и не может быть оплачен заказчиком. Иск подрядчика к региональному ведомству был полностью отклонен.