Специалисты Рязанского областного клинического онкологического диспансера успешно завершили лечение 66-летнего пациента с двойной локализацией злокачественных новообразований. Мужчине была проведена сложная хирургическая операция после предварительной медикаментозной подготовки.

Пациенту был поставлен непростой диагноз: одновременное развитие онкологических процессов в мочевом пузыре и предстательной железе. Чтобы повысить эффективность хирургического вмешательства, медики выбрали комбинированную тактику. Первым этапом стали три курса предоперационной (неоадъювантной) химиотерапии.

Объем опухолевых образований сократился на 40%. Такое значительное уменьшение новообразований позволило хирургам выполнить радикальное удаление пораженных тканей минимально инвазивным способом.

Сама операция была проведена лапароскопическим методом — через небольшие проколы, а не через полостной разрез. Вмешательство включало удаление пораженных органов и подвздошную лимфаденэктомию, что на сегодняшний день считается наиболее щадящим и эффективным стандартом при подобных диагнозах.

Пациент уже выписан из стационара, его состояние оценивается врачами как стабильное. В дальнейшем мужчина будет находиться под регулярным диспансерным наблюдением лечащего онколога для контроля состояния здоровья.