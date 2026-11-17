Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения бывшему главному врачу Областной клинической больницы (ОКБ) Олегу Шалаеву. По итогам заседания, состоявшегося 16 ноября, экс-руководитель медучреждения останется под домашним арестом до 21 января 2027 года.

Судья внимательно изучил представленные материалы и принял решение полностью удовлетворить просьбу следователя.

Олег Шалаев был задержан в январе 2026 года. Ему инкриминируется совершение коррупционных преступлений. По версии следствия, в период с января 2023 года по декабрь 2025-го Шалаев вымогал у сотрудников больницы денежные средства. В обмен он предоставлял общее покровительство по работе и, что наиболее важно, влиял на принятие решений о начислении им повышенных стимулирующих выплат. Другими словами, для получения надбавки к заработной плате необходимо было заплатить главврачу. Общая сумма полученных денег составила приблизительно 8,5 миллионов рублей.