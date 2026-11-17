С середины ноября многие начинают переживать из-за предстоящих корпоративов и семейных ужинов, опасаясь за свою физическую форму. Однако, по словам эксперта по физической подготовке и питанию, основателя комьюнити Padel Family Тимофея Иконникова, один праздничный вечер не способен навредить фигуре. Главная опасность кроется не в одном застолье, а в длительном дисбалансе энергии, когда недели переедания сочетаются с минимальной активностью, передают «Известия«.

Специалист подчеркивает: резкий скачок цифры на весах после праздника — это чаще всего не прирост жировой ткани. На вес влияют задержка жидкости, употребление соленой пищи, углеводов и просто больший объем еды в пищеварительном тракте. Поэтому критически важен не один вечер, а общий образ жизни в течение длительного времени.

Чтобы избежать переедания, Тимофей Иконников рекомендует придерживаться нескольких простых правил:

Не приходить голодным. Пропуск основных приемов пищи перед вечеринкой — верный путь к неконтролируемому аппетиту.

Правило одной тарелки. Сначала стоит положить сытные белковые блюда и овощи, которые дадут чувство насыщения. К десерту можно переходить только при наличии реального желания.

Осторожнее с напитками. Алкоголь и сладкие коктейли содержат много «жидких калорий», которые к тому же часто заедают тяжелой и соленой пищей.

Делайте паузы. Если чувство сытости наступило, лучше встать, потанцевать или пообщаться, а не доедать «потому что вкусно».

Распространенная ошибка — пытаться сжечь съеденные праздничные блюда изнурительной тренировкой 1 или 2 января. Силовые нагрузки должны быть регулярными, а еда служит ресурсом для восстановления, а не поводом для самонаказания. После застолья гораздо полезнее выйти на 20-минутную спокойную прогулку на свежем воздухе, чем резко нагружать неподготовленный организм.

Заботу о форме не стоит откладывать на 1 января. Эксперт советует внедрить базовые привычки заранее: ежедневные прогулки, сон по 7–8 часов (недосып провоцирует тягу к сладкому) и добавление зелени в рацион.

На самих праздниках Иконников категорически не советует приходить со своим контейнером еды или голодать.

«Некоторые девушки и парни считают, что можно просто не есть на корпоративе, или приносят свой контейнер с овощным салатом. Так делать не советую. На столе всегда есть что поесть. Просто положите себе, что понравилось из меню, и наслаждайтесь праздником», — отметил специалист.

Он успокаивает: набранные за праздники 5–6 кг в основном состоят из воды и уйдут сами при мягком возвращении к привычному ритму жизни, ведь здоровое тело — это результат образа жизни, а не одной идеальной недели.