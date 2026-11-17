В Рязанскую область с двухдневным рабочим визитом прибыла делегация иностранных предпринимателей. В состав миссии вошли представители семи компаний из Узбекистана, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Реверсная бизнес-миссия организована Рязанским центром экспорта в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Главная цель визита — укрепление торгово-экономических связей и установление новых деловых контактов между рязанскими и зарубежными компаниями. Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова отметила, что страны Персидского залива сегодня являются одним из приоритетных экспортных направлений для региона, а Узбекистан входит в число ключевых партнеров области.

«Приглашение потенциальных партнеров дает возможность нашим экспортерам сэкономить собственные средства и время на зарубежные поездки и за короткий срок провести серию целевых встреч сразу с несколькими представителями компаний из разных стран. При этом иностранные предприниматели могут лично увидеть цеха местных производителей, оценить качество продукции и масштабы производства. В этом году Рязанскую область в рамках бизнес-миссий уже посетили десятки компаний из стран ближнего зарубежья, Китая, Африки, Вьетнама, Индонезии и Малайзии», – прокомментировала Юлия Швакова.

Первый день визита прошел на площадке «Точки кипения» в Рязани, где состоялись масштабные деловые переговоры. Участниками встречи стали сотрудники 25 региональных компаний, работающих в сферах строительства, пищевой промышленности и производства товаров народного потребления.

Стороны обсудили широкий круг вопросов: специфику зарубежных рынков, ценовую политику, возможности поставок и логистики, требования к сертификации продукции и другие актуальные темы для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках дальнейшей программы зарубежные гости посетят ряд крупных предприятий Рязанской области. Там они ознакомятся с организацией производственных процессов, технологическими особенностями и обсудят конкретные планы сотрудничества с руководством компаний.

Кроме деловой части, для иностранной делегации подготовлена культурно-познавательная программа. В рязанском филиале Национального центра «Россия» предпринимателям расскажут о богатой истории и культуре Рязанского края, что также способствует укреплению межкультурных связей и формированию долгосрочных партнерских отношений.