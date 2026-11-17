Жители Рязани обратились к губернатору Павлу Малкову с просьбой решить проблему уличного освещения на Касимовском шоссе. В комментариях к посту главы региона горожане указали на критическую нехватку света в вечернее время возле домов № 42, корпус 1 (где расположена детская площадка) и № 38, корпус 1 (в направлении школ № 59 и № 72). По словам заявителей, отсутствие фонарей создает реальную угрозу травматизма для пешеходов.

В администрации города Рязани разъяснили, что установка освещения на данных участках не может быть проведена точечно и оперативно. Для решения вопроса требуется разработка полноценной проектной документации и последующее строительство сетей наружного освещения с нуля, так как на указанном отрезке эти сети отсутствуют.

В качестве наиболее реального и оперативного способа решения проблемы власти предложили жителям воспользоваться программой поддержки местных инициатив. Этот формат позволяет горожанам самостоятельно инициировать проекты по благоустройству своих территорий, включая установку уличного освещения, при софинансировании со стороны бюджета.

Для получения подробной консультации о порядке подачи заявки и условиях участия в программе жителям рекомендовано обратиться в отдел по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации города Рязани по телефону 29-48-16.