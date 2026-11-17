Жители многоквартирных домов, планирующие украсить подъезды елками и электрическими гирляндами, рискуют получить административный штраф в размере до 15 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Москвой 24» предупредил эксперт в сфере жилищного права и коммунального хозяйства Виктор Федорук.

Главное требование к праздничному оформлению касается беспрепятственной эвакуации. Елки и объемные декоративные конструкции категорически запрещено размещать у входных дверей или в местах, сужающих проходы. В случае чрезвычайной ситуации жители должны иметь возможность быстро покинуть здание. Если проверка МЧС выявит такие нарушения, виновных привлекут к ответственности по статье 20.4 КоАП РФ, что предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Отдельное внимание эксперт уделил электрическим гирляндам, которые несут высокий риск возгорания. Использование дешевых несертифицированных изделий или старой проводки с повреждениями изоляции крайне опасно. Нередко провода от гирлянд протягивают по полу, где их можно случайно повредить каблуком, что приведет к короткому замыканию. За подобные нарушения также грозит штраф по статье 20.4 КоАП РФ, а в случае реального пожара виновника обяжут полностью возместить весь нанесенный ущерб.

Еще одним важным ограничением является сохранность общего имущества. Декор не должен оставлять следов, пятен или отверстий на стенах, потолках и полах. При обнаружении повреждений инициативных жильцов заставят восстановить подъезд в первоначальном виде за свой счет.

Кроме того, Виктор Федорук напомнил, что подъезд является общей долевой собственностью всех жильцов. Любые действия по его украшению требуют проведения общего собрания собственников и получения согласия более 50% владельцев помещений. Без такого решения монтаж декора считается самоуправством, и любой недовольный сосед имеет законное право потребовать немедленного демонтажа украшений.