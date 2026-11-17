Московский районный суд Рязани обнародовал подробности уголовного дела о смерти 41-летней местной жительницы, скончавшейся после проведения косметологической процедуры. Соответствующая информация стала известна после избрания меры пресечения 28-летней подозреваемой, которая была отправлена под домашний арест.

Согласно материалам суда, обвиняемая провела серию манипуляций, не имевших ничего общего с профессиональной медицинской практикой. В начале процедуры Гардашова обозначила на теле пациентки контур фигуры с помощью обычной зеленки, после чего сделала три надреза и ввела в них медицинский раствор.

Сразу после инъекции пациентка почувствовала резкое недомогание. Обвиняемая расценила это как аллергическую реакцию и сделала пациентке внутримышечные уколы антигистаминных препаратов. Однако эти действия не помогли, и женщина скончалась.

Напомним, у подозреваемой полностью отсутствовало медицинское образование, а также не было никакой лицензии на оказание услуг в сфере пластической хирургии. Ранее сестра погибшей сообщала, что процедура проводилась повторно — после первой неудачной попытки.

В отношении лжехирурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дело квалифицировано по пункту «в», предусматривающему ответственность за деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека.