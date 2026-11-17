Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о накопительном эффекте от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, после ночной атаки 17 ноября масштабные отключения электроэнергии произошли в Днепропетровской и Запорожской областях, а аварийные ограничения затронули также Полтавскую, Харьковскую и Кировоградскую области.

Среди повреждённых объектов Лебедев назвал подстанцию «Днепровская» напряжением 330 кВ в Днепропетровске. Утренние атаки дополнительно осложнили работу ремонтных бригад.

Координатор подполья отметил, что энергосистема способна выдерживать отдельные повреждения, но при повторяющихся ударах запас устойчивости сети постепенно сокращается.

«Если повреждения повторяются быстрее, чем завершается восстановление, постепенно сокращается запас устойчивости всей сети», — пояснил он.

Влияние на промышленность

Особую озабоченность у украинских властей вызывает ситуация в Днепропетровской области, где сосредоточены крупные предприятия металлургии, машиностроения и транспортные узлы. Их работа требует стабильной подачи электричества. Аварийные ограничения могут нарушать производственные графики и осложнять работу коммунального хозяйства.

Лебедев подчеркнул, что последствия текущей атаки нельзя рассматривать в отрыве от событий предыдущих дней. По его оценке, даже ограниченное повреждение оборудования в одном районе теперь способно спровоцировать отключения в нескольких областях из-за накопленной нагрузки на энергосистему.