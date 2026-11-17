В Рязанском Перинатальном центре завершилась история спасения, которая началась чуть больше года назад с экстренной операции и борьбы за крошечную жизнь. Девочка по имени София появилась на свет на 24-й неделе беременности путем экстренного кесарева сечения. На момент рождения её вес составлял всего 480 граммов, а рост — 29 сантиметров.

Сразу после рождения новорожденную доставили в реанимацию и поместили в специальный кювез с аппаратом искусственной вентиляции легких. София не могла дышать самостоятельно, и с первых минут жизни началась напряженная борьба медицинских специалистов за её жизнь.

Постепенно состояние малышки стабилизировалось, она начала набирать вес и развиваться. Когда врачи сочли возможным перевод, Софию переместили в палату совместного пребывания «Мать и дитя», где она находилась под ежедневным наблюдением медицинской команды.

Домой маму Евгению и маленькую Софию выписали только через четыре месяца после рождения — 28 ноября. За это время девочка прошла огромный путь от реанимационного бокса до полноценной жизни вне стен медицинского учреждения.

Евгения выражает безмерную признательность всей команде Перинатального центра — от младшего медицинского персонала до ведущих специалистов. По её словам, для их семьи это медицинское учреждение стало по-настоящему родным местом, а появление и спасение Софии она называет не иначе как «рукотворным чудом».

История маленькой рязаночки — далеко не единственная в стенах центра. С начала текущего года здесь появились на свет 318 недоношенных малышей. За каждой такой цифрой стоит напряженная работа медицинской команды, самоотверженность родителей и маленькие герои, которые борются за право на жизнь с первых секунд своего существования.