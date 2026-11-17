Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова назвала основную причину стремительного омоложения диабета второго типа. По словам эксперта, главную угрозу для здоровья подростков и младших школьников представляет так называемый «жидкий сахар», скрытый в популярных повседневных напитках.

В беседе с изданием «Лента.ру» специалист подчеркнула, что регулярное употребление сладкой газировки критически повышает медицинские риски. Всего одна ежедневная порция напитка, содержащая 20 граммов сахара, увеличивает вероятность развития болезни на 25 процентов. Для пакетированных соков этот показатель составляет 5 процентов.

Дианова обратила внимание на то, что в стандартной небольшой банке колы объемом 0,33 литра содержится от 35 до 40 граммов сахара. Это уже в два раза превышает обновленную суточную норму, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Патологический процесс при таком рационе запускается практически мгновенно. После употребления сладкой жидкости уровень глюкозы в крови резко подскакивает, заставляя поджелудочную железу экстренно вырабатывать огромные дозы инсулина. Если подобные скачки происходят на ежедневной основе, клетки организма постепенно теряют чувствительность к гормону (формируется инсулинорезистентность), а сам орган работает на пределе возможностей и истощается. Именно так зарождается преддиабетическое состояние, которое неизбежно перерастает в полноценное хроническое заболевание.

Особую опасность врач видит в энергетических напитках. Помимо запредельного количества сахара, они содержат кофеин и другие стимуляторы, которые разгоняют сердечный ритм и приводят к быстрому износу сердечной мышцы.

В список наиболее вредных источников жидкого сахара эксперт также включила бутилированный холодный чай, сладкие кофейные коктейли, алкогольные миксы с сиропами и даже привычный горячий чай с сахаром, который многие потребляют в неограниченных количествах.