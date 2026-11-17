Железнодорожное сообщение через Крымский мост полностью возобновлено. Об этом сообщил Росжелдор, подтвердив, что временные ограничения, введенные ранее, сняты, и движение возвращается к нормальному режиму.

Все пассажирские составы компании «Таврия», которые ранее задерживались в пути из-за ограничений, благополучно прибыли на станцию Керчь.

Через переправу уже успешно проследовали дальние поезда:

№008 Санкт-Петербург – Керчь;

№28 Москва – Керчь;

пригородные поезда №6204 и 6206 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь, а также №6205, следующий в обратном направлении.

Движение постепенно выравнивается по утвержденному графику. Сегодня запланирован проход пригородных поездов:

пригородных №6809 Керчь-Анапа и обратного №6812;

№007 Керчь – Санкт-Петербург;

№91 Керчь – Москва; • №27 Керчь – Москва.

Для обеспечения транспортной доступности пассажиров автобусы от железнодорожных станций Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семи Колодезей до Керчи продолжают курсировать строго по расписанию.

Напомним, что 16 и 17 ноября Крымский мост подвергся серии атак украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в результате этих ударов были зафиксированы повреждения конструкций переправы. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.

Изначально движение как по автомобильной, так и по железнодорожной частям моста было полностью приостановлено в целях безопасности. Ранее в этот день Министерство транспорта РФ уточняло, что движение поездов было открыто по одному пути.