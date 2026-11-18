В Рязанском округе продолжается строительство производственно-складского комплекса с административно-бытовым корпусом. Объект находится на активной стадии возведения, сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области.

Сейчас строители монтируют внутренние инженерные системы и занимаются благоустройством территории.

К этому этапу на объекте уже завершили работы с несущими и ограждающими конструкциями, установили перегородки и оконные блоки, устроили конструкцию пола. Все перечисленные этапы прошли проверку.

Подробности строительства опубликованы на странице Госстройнадзора Рязанской области во «ВКонтакте».