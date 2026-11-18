Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приступили к переговорам в китайском городе Шэньчжэнь. Встреча проходит в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Это уже пятый контакт лидеров в текущем году и их четвертая личная встреча. Ранее главы государств общались во время традиционной видеоконференции в начале года, а также на саммитах ШОС в Киргизии и БРИКС в Индии. В мае Владимир Путин совершил официальный визит в Пекин.

Кто вошел в состав российской делегации

Переговоры проходят с участием широкого круга российских чиновников. В делегацию вошли ключевые фигуры правительства:

вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко;

вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов;

глава МИД Сергей Лавров;

министр обороны Андрей Белоусов;

министры Ольга Любимова (культура), Михаил Мурашко (здравоохранение), Максим Решетников (экономическое развитие), Валерий Фальков (наука и высшее образование) и Сергей Цивилев (энергетика).

Также в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Ключевые темы обсуждения

В Кремле заранее обозначили основные направления диалога. Лидеры двух стран планируют затронуть вопросы взаимодействия в следующих сферах:

Экономика и финансы. Энергетика. Высокие технологии. Искусственный интеллект.

Такой широкий состав участников и спектр тем свидетельствуют о стремлении Москвы и Пекина углубить сотрудничество не только в политических, но и в технологических и гуманитарных областях.

Контекст визита

Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь накануне. Город стал местом проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит 18–19 ноября. Переговоры с Си Цзиньпином стали важной частью программы российского лидера в рамках этого международного мероприятия.

Как отмечают эксперты, регулярные встречи глав России и Китая подчеркивают стратегический характер отношений между двумя странами, особенно в условиях трансформации глобальной экономики и усиления роли технологического суверенитета.